Приветствую всех, кто заглянул на мой профиль.
Меня зовут Илья и я веб-верстальщик. Проживаю в Турции (Алания). Мне 38 лет.
Женат на прекрасной девушке и у нас двое замечательных детей.
Буду рад помочь вам в создании вашего сайта и продвижении вашего бизнеса.
Дизайн и вёрстка красивых и удобных в пользовании сайтов(под ключ).
Только качественно и в срок!!!
Что я могу сделать для Вас?
--Дизайн вашего сайта--
--Адаптивная вёрстка сайта--
--Интеграция вашего сайта на CMS Wordpress--
--Landing Page любой сложности--
--Вёрстка многостраничных сайтов--
Как только я приступаю к выполнению заказа, в первую очередь, меня волнует,
как моя работа поможет моему заказчику достигнуть своих целей в своём увлечении или бизнесе.
Я смотрю на свою работу не, как рядовой исполнитель, а ставлю себя на место заказчика.
В этом мне помогает мой многолетний опыт ведения своего бизнеса.
Поэтому я чувствую в чём вы нуждаетесь.
Моё главное кредо в жизни - ответственность и пунктуальность.
Поэтому я не подвожу клиента, делаю все в срок, а зачастую даже раньше.
Эти качества мне помогают и в семейной жизни.
Пунктуальность — основа организации. Организация — основа успеха.
Джонатан Коу
Жду вашего общения и ваших заказов...
Спасибо за внимание!!!
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