Веб разработчик

Приветствую всех, кто заглянул на мой профиль.

Меня зовут Илья и я веб-верстальщик. Проживаю в Турции (Алания). Мне 38 лет.

Женат на прекрасной девушке и у нас двое замечательных детей.

Буду рад помочь вам в создании вашего сайта и продвижении вашего бизнеса.

Дизайн и вёрстка красивых и удобных в пользовании сайтов(под ключ).

Только качественно и в срок!!!

Что я могу сделать для Вас?

--Дизайн вашего сайта--

--Адаптивная вёрстка сайта--

--Интеграция вашего сайта на CMS Wordpress--

--Landing Page любой сложности--

--Вёрстка многостраничных сайтов--

Как только я приступаю к выполнению заказа, в первую очередь, меня волнует,

как моя работа поможет моему заказчику достигнуть своих целей в своём увлечении или бизнесе.

Я смотрю на свою работу не, как рядовой исполнитель, а ставлю себя на место заказчика.

В этом мне помогает мой многолетний опыт ведения своего бизнеса.

Поэтому я чувствую в чём вы нуждаетесь.

Моё главное кредо в жизни - ответственность и пунктуальность.

Поэтому я не подвожу клиента, делаю все в срок, а зачастую даже раньше.

Эти качества мне помогают и в семейной жизни.

Пунктуальность — основа организации. Организация — основа успеха.

Джонатан Коу

Жду вашего общения и ваших заказов...

Спасибо за внимание!!!