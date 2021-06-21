Нужно нарисовать анимационный background к прямой трансляции

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Закрыт7 заявок454 просмотра

Здравствуйте, нужен человек, который обладает достаточными навыками, что бы нарисовать анимированный задний фон для прямой трансляции lofi музыки. Сам фон должен быть нарисован в стиле аниме(приближен к нему). Если вы умеете красиво рисовать, или уже занимались таким ранее, буду очень рад выслушать ваши требования и идеи. Цену предлагаете вы. Я прикреплю пару примеров подобных анимаций.

4 года назад
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