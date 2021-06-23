Прорисовать в векторе печать и подпись

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки262 просмотра

Есть два оттиска печати и две подписи их нужно прорисовать в векторе

https://www.figma.com/file/OaZRUy88KIoYzY84rgxO3M/Untitled

Выходной формат SVG

4 года назад
ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

K_Kristina_24
Кристина 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Все ок
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Мазур
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
107 отзывов
4 года назад
K_Kristina_24
Кристина 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Марина
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
18 часов назад
64 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • 50 иллюстраций в стиле игры Fallout (vault boy)

    $800

    Разработать около до 50 иллюстраций в стиле игры Fallout (vault boy) Изображения создаются для сайта http://www.klona.com.ua/ где используется голова нашего персонажа. Иллюстрация будет квадратная разрешение 1000 х 1000 пикселей.  ...

    Иллюстрации и Рисунки33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать иллюстрацию

    $500

    Нужен креативный человек который вложить всю душу в иллюстрацию пример работы как надо рисоватьhttps://cdni.iconscout.com/illustration/premium/preview/home-delivery-service-3897224-3243194.png?w=0&amp;h=700 https://thumbs.dreamstime.com/b/home-delivery-food-delivery-delivery-boy-bike-delivery-boy-carrying-box-home-delivery-service-boy-home-delivery-food-delivery-196057710.jpgпримерно около 10 штук надо будет оставляйте ваши примерыРисовать надо в векторе Оплата только Paypal либо Payoneer

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно нарисовать анимационный background к прямой трансляции

    Здравствуйте, нужен человек, который обладает достаточными навыками, что бы нарисовать анимированный задний фон для прямой трансляции lofi музыки. Сам фон должен быть нарисован в стиле аниме(приближен к нему). Если вы умеете красиво рисовать, или уже ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется художник

    Нужно отрисовать в фотошопе несколько шаблонов. тематика бодибилдинг и животные. примеры картинок есть. бюджет договорной. по срокам -договоримся. всего нужно 2-3 шаблона с картинками картинки ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Придумать и отрисовать персонаж для сайта.

    Добрый день. Нужен иллюстратор. Для сайта требуется персонаж. Страниц у сайта много, так что персонаж будет придуман один раз, но нарисован множество раз, с разными предметами и в разных ракурсах. ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание документа по образцу

    Есть 1. исходнк оч плохого качества в джипеге 2. отдельно элементы стиля в хор качестве пдф - логотип, элементы оформления 3. отдельно - в текстовом формате тексты, которые есть на картинке ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовка этикетки для колбасы

    $20

    Всем привет, нужно отрисовать этикетку для колбасы, на этикетки должен быть логотип, описание на двух языках, название колбасы + знаки, (предоставим). С вашей стороны интересный дизайн и несколько вариантов для выбора. Отрисовка должна быть в ...

    CorelDRAW
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Иллюстрация

    Нужно сделать точную копию, с сохранением стилистики(можно лучше), главное чтоб выглядело не векторно. Модель заменить на чернокожую девушку-альбинос Предлагайте цену, сроки и портфолио

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад