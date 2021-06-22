Нужен креативный человек который вложить всю душу в иллюстрацию пример работы как надо рисоватьhttps://cdni.iconscout.com/illustration/premium/preview/home-delivery-service-3897224-3243194.png?w=0&h=700 https://thumbs.dreamstime.com/b/home-delivery-food-delivery-delivery-boy-bike-delivery-boy-carrying-box-home-delivery-service-boy-home-delivery-food-delivery-196057710.jpgпримерно около 10 штук надо будет оставляйте ваши примерыРисовать надо в векторе Оплата только Paypal либо Payoneer
50 иллюстраций в стиле игры Fallout (vault boy)
Разработать около до 50 иллюстраций в стиле игры Fallout (vault boy)
Изображения создаются для сайта http://www.klona.com.ua/ где используется голова нашего персонажа.
Иллюстрация будет квадратная разрешение 1000 х 1000 пикселей.
Часть будет цветная, но большинство черно-белые. каждая иллюстрация предназначена для какой-либо услуги. Например: Разработка электроники, программирование микропроцессора, промышленный дизайн прибора и т.п.
Желательно знать мир фаллаут, либо познакомится с ним для выполнения объемной задачи. Рисовать от руки на планшете.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужен человек, который обладает достаточными навыками, что бы нарисовать анимированный задний фон для прямой трансляции lofi музыки. Сам фон должен быть нарисован в стиле аниме(приближен к нему). Если вы умеете красиво рисовать, или уже ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно отрисовать в фотошопе несколько шаблонов. тематика бодибилдинг и животные. примеры картинок есть. бюджет договорной. по срокам -договоримся. всего нужно 2-3 шаблона с картинками картинки ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужен иллюстратор. Для сайта требуется персонаж. Страниц у сайта много, так что персонаж будет придуман один раз, но нарисован множество раз, с разными предметами и в разных ракурсах. ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно по фотографии лица человека сделать это же лицо в стиле пиксель арт.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день Необходимо скопировать 5 минималистичных картинок срок выполнения до 5 днейИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть 1. исходнк оч плохого качества в джипеге 2. отдельно элементы стиля в хор качестве пдф - логотип, элементы оформления 3. отдельно - в текстовом формате тексты, которые есть на картинке ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Всем привет, нужно отрисовать этикетку для колбасы, на этикетки должен быть логотип, описание на двух языках, название колбасы + знаки, (предоставим). С вашей стороны интересный дизайн и несколько вариантов для выбора. Отрисовка должна быть в ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать точную копию, с сохранением стилистики(можно лучше), главное чтоб выглядело не векторно. Модель заменить на чернокожую девушку-альбинос Предлагайте цену, сроки и портфолиоИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно создать 20 изображений образцов душевых кабин из каленного стекла с учетом фурнитуры которая будет использоваться в реальных конструкциях. Все вариации конструкций должны быть изображены на основе одной ванной комнаты (т.е. за основу должен быть ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт4 года назад