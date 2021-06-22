50 иллюстраций в стиле игры Fallout (vault boy)

$800
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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт33 заявки737 просмотров

Разработать около до 50 иллюстраций в стиле игры Fallout (vault boy)

Изображения создаются для сайта http://www.klona.com.ua/ где используется голова нашего персонажа.

Иллюстрация будет квадратная разрешение 1000 х 1000 пикселей. 

Часть будет цветная, но большинство черно-белые. каждая иллюстрация предназначена для какой-либо услуги. Например: Разработка электроники, программирование микропроцессора, промышленный дизайн прибора и т.п.

Желательно знать мир фаллаут, либо познакомится с ним для выполнения объемной задачи. Рисовать от руки на планшете.

4 года назад
KAPKAN10
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