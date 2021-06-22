Скриншоты приложения для Play Market

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок407 просмотров

Здравствуйте! Необходимо создать скриншоты приложения для публикации в Play Market. ТЗ будет предоставлено.

4 года назад
pazzl
Нияз 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Назар
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
39 отзывов(-1)
4 года назад
Юлия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Светлана
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Даниил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
4 года назад
Роман
 
24 года
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Егор
 
33 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад