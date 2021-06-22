Скриншоты приложения для Play Market

Здравствуйте, нужен человек, который обладает достаточными навыками, что бы нарисовать анимированный задний фон для прямой трансляции lofi музыки. Сам фон должен быть нарисован в стиле аниме(приближен к нему). Если вы умеете красиво рисовать, или уже ...