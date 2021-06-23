Подготовить макет в photosopв одном файле на 3х досках

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок599 просмотров

разработать 3 несложных макета в psd в одном файле на разных досках но чтобы потом можно было объединить в 1 pdf например по порядку.

Созвониться с нами и раскопировать эти 3 шаблона на 3х досках на 15 досок в нашем порядке, внести правки по цвету небольшие. Пока сделать можно 1 в 1, все надписи можно или повторить или забить "рыбой" , картинки не переносим, но цветные квадратики под картинками делаем цветными. Ширину контейнера сделать какой-нибудь типовой можно по бустрапу взять с учетом того что картинки которые мы туда будем ставить где-то 800x600, но плюс рамка вокруг фот как на макетах. Подложка как на примере фактура дерева. В общем чтобы после выгрузке в pdf странички смотрелись например в стандартном A4 или подскажите как лучше. 3 макета прикреплены к заданию.

4 года назад
pollloid
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