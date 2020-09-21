дизайнер иллюстратор
https://www.artstation.com/rustam_khisamov
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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$110
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$105
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!