Painter23

Рустам Хисамов Painter23

 
33 годаРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
дизайнер иллюстратор

https://www.artstation.com/rustam_khisamov

 

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$110
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Отзывы заказчиков
Bakanov1
Артур 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$105
10 баллов
3 года назад
Ищу графического дизайнера
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