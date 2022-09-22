Карточки товаров для Вайлберис

$100
  1. Биржа фриланса
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Закрыт33 заявки645 просмотров

Добрый день.Мне нужны 2 psd-макета карточек товаров для Вайлберис.

Для каждого макета нужны по 15 цветовых схем. Чтобы мы могли потом менять изображения, названия и прочие данные и при этом это выглядело бы разнообразно.
3 года назад
bigkir
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