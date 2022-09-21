Необходимо выполнить переделку дизайна сайта, расположенного на платформе Tilda. Ожидается обновление визуального оформления и улучшение пользовательского интерфейса для повышения удобства и привлекательности для посетителей.
Нужно сделать 2 лендинга для магазина кофе
Здравствуйте. Нужно сделать 2 сайта-лендинга.
Примеры
https://coffee365.com.ua/shop/
В целом - нужны идентичные сайты, просто с другими товарами и логотипом.
Сколько будет стоить и срок выполнения?
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