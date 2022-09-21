Требуется разработка дизайна лендинга на игровую тематику для сайта по игре Minecraft. Лендинг должен включать hero-слайдер, блок со статистикой игроков, видео, информацию об игровом мире и серверах, а также футер с навигацией и ссылками на соцсети. Необходимо создать адаптивную версию для ПК и мобильных устройств.