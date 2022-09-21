EvgeniySakhno

Евгений Сахно EvgeniySakhno

 
40 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Евгений Сахно. Руководитель отдела продаж.

Евгений Сахно. Специалист по недвижимости с 2008 г.

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости DMD CONSULTING, учредитель компании.

Руководитель отдела продаж MarshrutTV

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей