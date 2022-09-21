EvgeniySakhno

Требуется разработка двух сайтов-лендингов для магазина кофе с идентичным дизайном, изменением товаров и логотипа. Примеры сайтов: zfc.in.ua и coffee365.com.ua. Укажите стоимость и сроки выполнения.
Дизайн сайтов79 заявок
Закрыт
3 года назад
Евгений Сахно. Специалист по недвижимости с 2008 г.
Руководитель отдела продаж агентства недвижимости DMD CONSULTING, учредитель компании.
Руководитель отдела продаж MarshrutTV
Требуется разработка двух сайтов-лендингов для магазина кофе с идентичным дизайном, изменением товаров и логотипа. Примеры сайтов: zfc.in.ua и coffee365.com.ua. Укажите стоимость и сроки выполнения.