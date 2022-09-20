Дизайн интернет магазина

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Закрыт82 заявки672 просмотра

Ищу дизайнера для создания интернет магазина ( продукты).

Flat дизайн, бело синяя тема , воздушность, шрифты из семейства "sans serif" ( без засечек) , скорее всего будут предоставлены нами. Логотип также без изменений.

Брендбук отсутствует , но стилистические решения подчеркивающие бренд есть .

Необходимо будет сделать дизайн Главной страницы , карточек товаров, форм обратной связи и формы заказа.

Жду ваши предложения , уважаемые фрилансеры. ( предпочтение дизайнерам из Украины)

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