Дизайн сайта

$150
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Закрыт61 заявка1104 просмотра

сделать красивый дизайн сайта 

прототип готов https://landing.com.kg/adler/

от дизайнера красивый дизайн сайта сделать нужно

бюджет 100-150$ пишите свой бюджет заранее и сроки а так же высылайте портфолио ссылками на готовый сайт, если у вас все это есть пишите сразу в телеграм

3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
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