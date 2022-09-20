Требуется дизайнер для разработки интернет-магазина с бело-синей темой в flat-стиле. Необходимо создать дизайн главной страницы, карточек товаров, форм обратной связи и заказа. Шрифты из семейства sans serif. Предпочтение отдается дизайнерам из Украины.
Дизайн сайта
сделать красивый дизайн сайта
прототип готов https://landing.com.kg/adler/
от дизайнера красивый дизайн сайта сделать нужно
бюджет 100-150$ пишите свой бюджет заранее и сроки а так же высылайте портфолио ссылками на готовый сайт, если у вас все это есть пишите сразу в телеграм
Заявки фрилансеров
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