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Дарья
daryacat
daryacat
22 года
4 года на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
1 отзыв
Качественная работа в срок
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
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CF
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PD
13 просмотров
Pay
15 просмотров
Дизайн сайта
13 просмотров
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Гость
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
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