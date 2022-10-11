daryacat

Дарья daryacat

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Качественная работа в срок

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

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3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Брошюра
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