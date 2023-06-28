Грамотный UI/UX дизайнер, желающий выполнить интересные проекты
Меня зовут Дженнета.
Я живу в Туркменистане в прекрасном городе Ашхабад, занимаюсь дизайном уже около 2х лет. Очень люблю своих клиентов и буду рада с вами поработать.
Работаю в Figma. Каждый мой проект проходит этапы:
-Исследовательская работа и анализ конкурентов;
-UX/UI дизайн;
-Прототипирование;
-Адаптивность;
-Ну и анимация приятным бонусом)
Услуги, которые я предоставляю:
- лендинги любой сложности;
- многостраничные сайты;
- интернет-магазины;
- блоги и медиа-проекты;
- баннеры;
-разработка дизайна мобильных приложений
Попробуем воплотить все ваши желания!
Хорошего дня.
Портфолио
- Дизайн мобильного приложения candy shop21 просмотр
- Фаст фуд меню для планшетов34 просмотра