Требуется разработка двух сайтов-лендингов для магазина кофе с идентичным дизайном, изменением товаров и логотипа. Примеры сайтов: zfc.in.ua и coffee365.com.ua. Укажите стоимость и сроки выполнения.
Дизайн
На основе готового дизайна, дорисовать и собрать в ФИГМЕ экраны сайта
у нас отвалился очень хороший дизайнер (сбила машина, скрин переписки, на фл.ру присутствует, можете задать все вопросы. проект щедрооплачен)
в приложении СТРУКТУРА по которой нужно собрать листы
есть примерно 5 страниц по верхнему меню. стил полностью согласован. работаем на сборкой листов, контент написан для всех разделов.
нужно без спешки продолжить начатое.
Тех задание это набор комментариев. тексты для каждого раздела с которыми требуется поработать по расположению.
текущая версия старая (но очень похожая) висит у нас сейчас не дособранная. www.smirnovservice.ru
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