Дизайн

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Закрыт43 заявки829 просмотров

На основе готового дизайна, дорисовать и собрать в ФИГМЕ экраны сайта

у нас отвалился очень хороший дизайнер (сбила машина, скрин переписки, на фл.ру присутствует, можете задать все вопросы. проект щедрооплачен)

в приложении СТРУКТУРА по которой нужно собрать листы

есть примерно 5 страниц по верхнему меню. стил полностью согласован. работаем на сборкой листов, контент написан для всех разделов.

нужно без спешки продолжить начатое.

Тех задание это набор комментариев. тексты для каждого раздела с которыми требуется поработать по расположению.

текущая версия старая (но очень похожая) висит у нас сейчас не дособранная. www.smirnovservice.ru

https://www.figma.com/file/5LF7DMrxo8Qt2V12v16LUy/reBMW

Figma
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