Веб-дизайнер UI UX

Приветствую! Меня зовут Анастасия, я занимаюсь созданием дизайна для сайтов уже на протяжении 2 лет. Вы можете обратиться ко мне за разработкой дизайна или полноценного сайта на Tilda. Имею достаточно опыта, для реализации и небольших и серьезных проектов, и в то же время продолжаю развиваться в своей профессии. Я несу ответственность за свою работу, поэтому сотрудничаю только с такими же ответственными заказчиками)

У меня есть и другие проекты, которые не представлены в портфолио, если Вам будет интересно их изучить - напишите мне, и я поделюсь доступом к ним.

﻿Услуги

 Дизайн сайта ( от 15 000 р. / $250 )

 Сайт на конструкторе Tilda: дизайна и разработка сайта ( от 25 000 р. / $430 )

 Электронные носители айдентики: сертификаты, баннеры, обложки, посты в соцсетях ( от 1000 р. / $20 )

﻿Этапы работы

- Созвон, обсуждение задачи

- Подбор референсов, утверждение стилистического решения

- Первая итерация: отрисовка первой страницы сайта ( правки )

- Вторая итерация: отрисовка дизайна ( правки )

- Перенос на Tilda ( если нужно )

- Сдача проекта