Приветствую! Меня зовут Анастасия, я занимаюсь созданием дизайна для сайтов уже на протяжении 2 лет. Вы можете обратиться ко мне за разработкой дизайна или полноценного сайта на Tilda. Имею достаточно опыта, для реализации и небольших и серьезных проектов, и в то же время продолжаю развиваться в своей профессии. Я несу ответственность за свою работу, поэтому сотрудничаю только с такими же ответственными заказчиками)
У меня есть и другие проекты, которые не представлены в портфолио, если Вам будет интересно их изучить - напишите мне, и я поделюсь доступом к ним.
Услуги
Дизайн сайта ( от 15 000 р. / $250 )
Сайт на конструкторе Tilda: дизайна и разработка сайта ( от 25 000 р. / $430 )
Электронные носители айдентики: сертификаты, баннеры, обложки, посты в соцсетях ( от 1000 р. / $20 )
Этапы работы
- Созвон, обсуждение задачи
- Подбор референсов, утверждение стилистического решения
- Первая итерация: отрисовка первой страницы сайта ( правки )
- Вторая итерация: отрисовка дизайна ( правки )
- Перенос на Tilda ( если нужно )
- Сдача проекта
Портфолио
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- Дизайн сайта. Музей современного искусства12 просмотров
- Дизайн интернет-магазина бренда косметики12 просмотров
- Дизайн сайта для гончарной мастерской11 просмотров
- Дизайн лэндинга мороженого6 просмотров