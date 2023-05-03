Дизайнер и музыкальный продюссер
Здравствуйте! Меня зовут Тихон. Я дизайнер и музыкальный продюссер, также занимаюсь озвучанием/докторской работой. Опыт работы как дизайнера - 2 года, как продюссера - 9 лет, как диктора - около 5 лет. О моих навыках в сфере дизайна: разработка логотипа, дизайн и инфографика для карточек товаров для маркетплейсов, дизайн веб-страниц, также занимаюсь диджитал-иллюстрацией. Навыки в сфере музыки, звука: продюссирование многих жанров музыки, ремейки, добавление звуков для видео. Буду рад Вам помочь!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пример голоса 215 просмотров
- Пример голоса16 просмотров
- Логотип 24 просмотра
- Логотип2 просмотра
- Карточка товара 34 просмотра
- Карточка товара 26 просмотров
- Карточка товара 14 просмотра
- Бит 25 просмотров
- Ремейк на трек King Von - 2 A.M.8 просмотров
- Ремейк на трек Migos - Vaccine7 просмотров
- Бит 17 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга