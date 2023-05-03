Дизайнер и музыкальный продюссер

Здравствуйте! Меня зовут Тихон. Я дизайнер и музыкальный продюссер, также занимаюсь озвучанием/докторской работой. Опыт работы как дизайнера - 2 года, как продюссера - 9 лет, как диктора - около 5 лет. О моих навыках в сфере дизайна: разработка логотипа, дизайн и инфографика для карточек товаров для маркетплейсов, дизайн веб-страниц, также занимаюсь диджитал-иллюстрацией. Навыки в сфере музыки, звука: продюссирование многих жанров музыки, ремейки, добавление звуков для видео. Буду рад Вам помочь!