tiquanlogos

Тихон tiquanlogos

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер и музыкальный продюссер

Здравствуйте! Меня зовут Тихон. Я дизайнер и музыкальный продюссер, также занимаюсь озвучанием/докторской работой. Опыт работы как дизайнера - 2 года, как продюссера - 9 лет, как диктора - около 5 лет. О моих навыках в сфере дизайна: разработка логотипа, дизайн и инфографика для карточек товаров для маркетплейсов, дизайн веб-страниц, также занимаюсь диджитал-иллюстрацией. Навыки в сфере музыки, звука: продюссирование многих жанров музыки, ремейки, добавление звуков для видео. Буду рад Вам помочь!

Портфолио

Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга