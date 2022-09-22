Сделать оформление для твич канала.

1. Баннер

2. Аватарку

3. Лого, которое будет так же на вебке

4. Рамку для вебки альбомную (игровая сцена)

5. Рамку для вебки книжную (сцена с чатом)

PS Пример идеальной рамки для вебки с лого и ником для меня - канал Recrent, хотелось бы увидеть что-то подобное

6. Рамку для чата так же с лого в углу

7. Фон для начала стрима

8. Фон для перерыва

9. Фон для оффлайна

10. Панели для отображения последних подписчиков, донатеров, фолловеров и т.п. (ставящиеся как кирпичики 1 на 1 в углу экрана)

11. Панели в описание стрима (кнопки)

12. Стингер переходы для сцен (2 штуки: переход на игровую сцену со сцены ожидания, переход на сцену с большой вебкой в книжном формате слева и чатом справа)

Все в минималистичном стиле, скорее всего, неон, чтобы не слишком сильно мозолило глаза, но и не совсем скучное.

Переходы я вижу так :

1. Со сцены ожидания на игровую. Затухание экрана, появляются анимированные(проявляющиеся) контуры вебки по кругу (по часовой стрелке), в итоге вебка полностью проявляется и в ней появляется мое тупое лицо с ником и лого и далее сзади заканчивается затухание и появляется следующая сцена.

2. С игровой сцены на сцену с вебкой и чатом. Сцена аналогична первой, только проявляться будут 2 рамки (вебка и чат), но проявление для вебки (слева) будет по часовой стрелке, а проявление чата (справа) будет против часовой стрелки.

Ну, вроде бы все сказал, да, походу много, ну а кому сейчас лехко