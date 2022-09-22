Сделать оформление твич канала

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Закрыт12 заявок552 просмотра

Сделать оформление для твич канала.

1. Баннер

2. Аватарку

3. Лого, которое будет так же на вебке

4. Рамку для вебки альбомную (игровая сцена)

5. Рамку для вебки книжную (сцена с чатом)

PS Пример идеальной рамки для вебки с лого и ником для меня - канал Recrent, хотелось бы увидеть что-то подобное

6. Рамку для чата так же с лого в углу

7. Фон для начала стрима

8. Фон для перерыва

9. Фон для оффлайна

10. Панели для отображения последних подписчиков, донатеров, фолловеров и т.п. (ставящиеся как кирпичики 1 на 1 в углу экрана)

11. Панели в описание стрима (кнопки)

12. Стингер переходы для сцен (2 штуки: переход на игровую сцену со сцены ожидания, переход на сцену с большой вебкой в книжном формате слева и чатом справа)

Все в минималистичном стиле, скорее всего, неон, чтобы не слишком сильно мозолило глаза, но и не совсем скучное.

Переходы я вижу так :

1. Со сцены ожидания на игровую. Затухание экрана, появляются анимированные(проявляющиеся) контуры вебки по кругу (по часовой стрелке), в итоге вебка полностью проявляется и в ней появляется мое тупое лицо с ником и лого и далее сзади заканчивается затухание и появляется следующая сцена.

2. С игровой сцены на сцену с вебкой и чатом. Сцена аналогична первой, только проявляться будут 2 рамки (вебка и чат), но проявление для вебки (слева) будет по часовой стрелке, а проявление чата (справа) будет против часовой стрелки.

Ну, вроде бы все сказал, да, походу много, ну а кому сейчас лехко

3 года назад
Susanodwn
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