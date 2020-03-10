Принт на одежду

Здравствуйте, нужно нарисовать 1 картинку в стиле, та что рисованная в примере (Где серо-оранжевая картинка) и обязательно раскрасить ее этими же цветами в этом же стиле. Плюс предоставить картинку и не раскрашенную. В psd в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Необходимо изготовить проект принта для размещения на одежду (футболки, майки, худи и тд). В зависимости от выбранного вами направления реализации, принт будет разделен тематически:
1. По болезням (например, breast cancer, kidney cancer и тд), где у каждой болезни свой цвет ленты.
2. По адресанту сообщения на принте (например, "her fight is my fight", "i wear orange for my husband" и тд).
Сейчас требуется только проект - то есть универсальный макет, который возможно менять в зависимости от болезни и адресанта сообщения на принте.
Технические требования:
Файл PNG
Не более 25 Мб
Размер 4500х5400px, 4500x4050px, 485x485px
Требования к макету:
Легкая смена цвета ленты и элементов, привязанных цветом к тематике. Если используете название болезни, то возможность менять название болезни в том числе на длинные (из 3-х слов).
Во вложении примеры, которые понравились. Возможно собственное предложение.
Друзья, надеюсь объяснил понятно, если будут вопросы, то пишите, с радостью отвечу.
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