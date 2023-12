Принт на одежду

# 1 — $ 40 # 2 — $ 25 # 3 — $ 10

Всем привет!

Необходимо изготовить проект принта для размещения на одежду (футболки, майки, худи и тд). В зависимости от выбранного вами направления реализации, принт будет разделен тематически:

1. По болезням (например, breast cancer, kidney cancer и тд), где у каждой болезни свой цвет ленты.

2. По адресанту сообщения на принте (например, "her fight is my fight", "i wear orange for my husband" и тд).

Сейчас требуется только проект - то есть универсальный макет, который возможно менять в зависимости от болезни и адресанта сообщения на принте.

Технические требования:

Файл PNG

Не более 25 Мб

Размер 4500х5400px, 4500x4050px, 485x485px

Требования к макету:

Легкая смена цвета ленты и элементов, привязанных цветом к тематике. Если используете название болезни, то возможность менять название болезни в том числе на длинные (из 3-х слов).

Во вложении примеры, которые понравились. Возможно собственное предложение.

Друзья, надеюсь объяснил понятно, если будут вопросы, то пишите, с радостью отвечу.