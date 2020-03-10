Принт на одежду

$75
Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок1472 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$40
#2$25
#3$10

Всем привет!

Необходимо изготовить проект принта для размещения на одежду (футболки, майки, худи и тд). В зависимости от выбранного вами направления реализации, принт будет разделен тематически:

1. По болезням (например, breast cancer, kidney cancer и тд), где у каждой болезни свой цвет ленты.

2. По адресанту сообщения на принте (например, "her fight is my fight", "i wear orange for my husband" и тд).

Сейчас требуется только проект - то есть универсальный макет, который возможно менять в зависимости от болезни и адресанта сообщения на принте.

Технические требования:

Файл PNG 

Не более 25 Мб

Размер 4500х5400px, 4500x4050px, 485x485px

Требования к макету:

Легкая смена цвета ленты и элементов, привязанных цветом к тематике. Если используете название болезни, то возможность менять название болезни в том числе на длинные (из 3-х слов).

Во вложении примеры, которые понравились. Возможно собственное предложение.

Друзья, надеюсь объяснил понятно, если будут вопросы, то пишите, с радостью отвечу.

 

4 года назад
WeberAndre
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Нарисовать картинку

    $7

    Здравствуйте, нужно нарисовать 1 картинку в стиле, та что рисованная в примере (Где серо-оранжевая картинка) и обязательно раскрасить ее этими же цветами в этом же стиле. Плюс предоставить картинку и не раскрашенную. В psd в ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать дизайн принта для футболки/свитшота/худи

    Нужно разработать 3 принта для футболки/свитшота/худи (один принт подходит и для футболки, и для свитшота, и для худи). Тематика не запрещенная, но конфиденциальная - сообщу при личной беседе. Принт должен бросаться, призывать, вызывать - стильно, модно, ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать иллюстрации для сайта

    $250

    Нарисовать иллюстрации для сайта, семь персонажей (отец, мать, старшая дочь, средней сын, младшая дочь, собака и кошка). Чтобы иллюстрации были по нашей стилистике (примеры имеются). Из персонажей создать пять иллюстрация на заданную тематику.

    Иллюстрации и Рисунки35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести картинку в вектор

    $5

    Переделать изображение в вектор. Требование к макету: Сделать в программе Adobe Illustrator до CS 5 (.ai, .eps). • Файл не должны содержать растровые изображения. • Все объекты файла должны быть выполнены в кривых, не должно быть скрытых и ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать стикеры (иконки) svg

    1. Чтобы они были все одинаково пропорциональны (ширина высота), + начертания линий одинаковое 2. Каждая картинка должна отображаться во всех браузерах одинаково 3. Также мы хотим менять картинку при наведении на другой цвет. Вариант 2 картинок либо ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать макет ролл-апа

    Требуется нарисовать несколько вариантов roll up баннера для выставки для отдела кадров в университет Бауманки. Нужно несколько, чтобы выбрать и согласовать понравившийся.  Во вложении есть логотип и справка о компании, так же более подробную информацию можете найти на ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать кнопки на сайт в png , красиво

    $15

    Нужно красиво отрисовать кнопки (6 шт.)  для размещения на веб-сайте в двух вариантах: (1) статичные и (2) меняющие слегка окраску при наведении мышкой. Текст для кнопок в прилагаемом рисунке. Прилагаемый рисунок - это просто модель.  Кнопки должны ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад