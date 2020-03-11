Ищу иллюстратора.

Нужна картинка молодой женщины в костюме середины 18в (я дам фото костюмов той эпохи для вашего вдохновения), окруженной тремя ее детьми , две девочки 9-10 и 7-8 лет и мальчик 4-5 лет.Она в движении прикрыть своих детей своим телом от побоев мужа(мужа можно исключить из картинки), оставить его тень или на ваш выбор.Нужно настроение иллюстрации. Чтоб было ясно без слов.Можно черно-белый вариант, можно модерн. Главное ощущение той эпохи. Дополнение: женщина, жена фермера, ей 28-29 лет, действие может быть как в доме, так и на дворе.

Тщательной прорисовки не требуется, нужна эмоция от илллюстрации.

Посмотрю ваши работы.

ps Мое личное видение - это иллюстрация в карандаше, типа гравюры той эпохи. Однако иные интерпретации также приветствуются!