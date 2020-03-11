Ищу иллюстратора.

Всем привет! Необходимо изготовить проект принта для размещения на одежду (футболки, майки, худи и тд). В зависимости от выбранного вами направления реализации, принт будет разделен тематически: 1. По болезням (например, breast cancer, kidney cancer и тд), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна картинка молодой женщины в костюме середины 18в (я дам фото костюмов той эпохи для вашего вдохновения), окруженной тремя ее детьми , две девочки 9-10 и 7-8 лет и мальчик 4-5 лет.Она в движении прикрыть своих детей своим телом от побоев мужа(мужа можно исключить из картинки), оставить его тень или на ваш выбор.Нужно настроение иллюстрации. Чтоб было ясно без слов.Можно черно-белый вариант, можно модерн. Главное ощущение той эпохи. Дополнение: женщина, жена фермера, ей 28-29 лет, действие может быть как в доме, так и на дворе.
Тщательной прорисовки не требуется, нужна эмоция от илллюстрации.
Посмотрю ваши работы.
ps Мое личное видение - это иллюстрация в карандаше, типа гравюры той эпохи. Однако иные интерпретации также приветствуются!
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