Ищу иллюстратора.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт25 заявок1021 просмотр
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Нужна картинка молодой женщины в костюме середины 18в (я дам фото костюмов той эпохи для вашего вдохновения), окруженной тремя ее детьми , две девочки 9-10 и 7-8 лет и мальчик 4-5 лет.Она в движении прикрыть своих детей своим телом от побоев мужа(мужа можно исключить из картинки), оставить его тень или на ваш выбор.Нужно настроение иллюстрации. Чтоб было ясно без слов.Можно черно-белый вариант, можно модерн. Главное ощущение той эпохи. Дополнение: женщина, жена фермера, ей 28-29 лет, действие может быть как в доме, так и на дворе.

Тщательной прорисовки не требуется, нужна эмоция от илллюстрации.

Посмотрю ваши работы.

ps Мое личное видение - это иллюстрация в карандаше, типа гравюры той эпохи. Однако иные интерпретации также приветствуются!

4 года назад
guest_15761659364088
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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