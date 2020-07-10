Разработка скрипта клоаки PHP + JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется написание модулей для клоакинга,  для определение пользователей находящихся за прокси и VPN.

Вы должны предложить свои методы с большой вероятностью определять такого пользователя. (пусть и не 100%)  а так же реализовать их в коде.  PHP + JS , но можно и другие языки.

Всем понятно что прямых функций для определения таких пользователей нет! Интересует определение по косвенным признакам.

PS.  У МЕНЯ ЕСТЬ КЛОАКА И ОНА РАБОТАЕТ, С НУЛЯ ЕЕ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО, ТРЕБУЮТСЯ УЛУЧШЕНИЯ И ИННОВАЦИИ, ВАШИ АВТОРСКИЕ МЕТОДЫ

JavaScriptPHP
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alexborn
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