Разработка скрипта клоаки PHP + JS

Требуется написание модулей для клоакинга, для определение пользователей находящихся за прокси и VPN.

Вы должны предложить свои методы с большой вероятностью определять такого пользователя. (пусть и не 100%) а так же реализовать их в коде. PHP + JS , но можно и другие языки.

Всем понятно что прямых функций для определения таких пользователей нет! Интересует определение по косвенным признакам.

PS. У МЕНЯ ЕСТЬ КЛОАКА И ОНА РАБОТАЕТ, С НУЛЯ ЕЕ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО, ТРЕБУЮТСЯ УЛУЧШЕНИЯ И ИННОВАЦИИ, ВАШИ АВТОРСКИЕ МЕТОДЫ