Защита от спама

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Закрыт10 заявок591 просмотр

Здравствуйте, друзья! Сделали сайт - https://santehnik-odessa.com.ua  на платформе вордпресс, но через формы обратной связи постоянно сыпится спам письма. Кто способен сделать проверку или рекапчу. Пишите только те кто уже сталкивался с такими проблемами.

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