Консультация по расположению файла

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Закрыт2 заявки571 просмотр

Необходима подсказака в каких файлах на сайте меняются настройки шаблона вывода Метатегов - тайтл и дискрипшин для карточки товара и для раздела в верхней шапке меню - "акции"

Где-то в файлах были прописаны шаблоны вывода 

SMC - овпенкард.

сайт - q-house.com.ua

5 лет назад
fox-agency
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