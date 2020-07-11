Есть скрипт выгрузки товаров (делает из yml csv и конвертирует в excel документ), его нужно немного исправить и загрузить на бесплатный хост:)
Консультация по расположению файла
Необходима подсказака в каких файлах на сайте меняются настройки шаблона вывода Метатегов - тайтл и дискрипшин для карточки товара и для раздела в верхней шапке меню - "акции"
Где-то в файлах были прописаны шаблоны вывода
SMC - овпенкард.
сайт - q-house.com.ua
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