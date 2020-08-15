На основе компонентов WordPress AffiliateWP и Woocommerce настроить схему начисления баллов. Так называемая многоуровневая партнерская программа. После регистрации на сайте и закупки первой партии продукции, что является одновременно первоначальным вступительным взносом, новый участник становится «активным» партнером ...
Разобраться с настройками триггеров на событие в RetailCRM
Требуется настроить триггер, который будет реагировать на поступление нового заказа и отправлять sms (на мобильный клиента, оставившего заявку) по ранее созданному шаблону. Работа с триггером описана в данной статье https://help.retailcrm.ru/Users/Triggers, работа с шаблонами зденсь: https://help.retailcrm.ru/Users/LetterAndSmsTemplates
Кто готов разобраться и выполнить настройки? Стоимость проекта обсуждаема.
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