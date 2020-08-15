Разобраться с настройками триггеров на событие в RetailCRM

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки714 просмотров

Требуется настроить триггер, который будет реагировать на поступление нового заказа и отправлять sms (на мобильный клиента, оставившего заявку) по ранее созданному шаблону. Работа с триггером описана в данной статье https://help.retailcrm.ru/Users/Triggers, работа с шаблонами зденсь: https://help.retailcrm.ru/Users/LetterAndSmsTemplates

Кто готов разобраться и выполнить настройки? Стоимость проекта обсуждаема.

5 лет назад
skvoretc
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Все отлично и в сроки
Рекомендую

Заявки фрилансеров

Микола
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад