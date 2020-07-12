Доработка функционала для ecommerce портала Typescript + React

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок705 просмотров

Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки веб-портала. Seed проект есть, нужно развивать новые разделы. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, соответственно CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать компоненты для React), GIT, протокол общения ODATA+REST, на бэке .net приложение (на бэк работы не предполагаются но если есть опыт C# + EF то хорошо). 

Работа построена так формируется ТЗ на модуль, согласовывается объем работ, проводится работы и тестируются самостоятельно, проводится приемка модуля, производится расчёт раз в неделю.

CSSGitHTMLTypeScript
5 лет назад
TradeRu
Филип 
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