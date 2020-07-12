Здравствуйте, сайт-игра, сделана на php 7. Конкретней по правке: при попытке установить клановый или личный образ выскакивает ошибка: "Ошибка на стороне сервера". (файл находится в корне игры: ekr.php). Скрин прикрепили. Также нужно ...
Скрипт для вычисления ботов на сайте
Здравствуйте! Стоит задача по выявлению "умных" ботов на сайте.Мне требуется консультация специалиста и последующая реализация скрипта, который будет опрашивать браузер пользователя и передавать параметры в систему распределения трафика.У меня есть понимание реалзации, но хотелось бы обсудить. Работать все будет в связке js+php
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