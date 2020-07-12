Правка по сайту-игре на php

Здравствуйте, сайт-игра, сделана на php 7. Конкретней по правке: при попытке установить клановый или личный образ выскакивает ошибка: "Ошибка на стороне сервера". (файл находится в корне игры: ekr.php). Скрин прикрепили.

Также нужно будет написать где делали изменения для переноса на другой домен.