deusdeveloper

Артём deusdeveloper

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Решение прикладных задач на Python. Чат-боты|Парсинг|Аналитика

Мне 17 лет, я python разработчик с опытом двухлетним опытом коммерческой разработки различных проектов. Основной язык при разработке python, но также есть знания JavaScript. PHP. Я имею минимальные знания в области Frontend`а.

Есть большой опыт работы с MySQL, MongoDB, PostgreSQL, FastAPI, Asyncio, aiohttp, Redis, Git.

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Отзывы заказчиков

guest_15876376501127
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Bot telegram
Отлично сделано
Работать с заказчиком было приятно. Была поставлена задача, после чего я её выполнил. По запросу был куплен VPS для бота, а также прокси. Оплату заказчик произвёл очень быстро, Вообщем рекомендую к сотрудничеству
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