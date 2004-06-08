Решение прикладных задач на Python. Чат-боты|Парсинг|Аналитика
Мне 17 лет, я python разработчик с опытом двухлетним опытом коммерческой разработки различных проектов. Основной язык при разработке python, но также есть знания JavaScript. PHP. Я имею минимальные знания в области Frontend`а.
Есть большой опыт работы с MySQL, MongoDB, PostgreSQL, FastAPI, Asyncio, aiohttp, Redis, Git.
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Отлично сделано
Ответный отзыв
Работать с заказчиком было приятно. Была поставлена задача, после чего я её выполнил. По запросу был куплен VPS для бота, а также прокси. Оплату заказчик произвёл очень быстро, Вообщем рекомендую к сотрудничеству