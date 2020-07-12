Поставить 2 пикселя ФБ на сайты на тильде

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Закрыт2 заявки769 просмотров

Необходимо настроить 2 пикселя ФБ на двух сайтах (лендингах) на тильде.

пытался сделать самостоятельно, вроде все правильно сделал - но не работают:

на одном сайте (в кабинете фб не отображаются конверсии)

на втором нету события Лид

Tilda
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guest_15945731062779
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