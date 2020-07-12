Необходимо написать функции на языке Python для автоматического размещения заказа на этих сайтах. winestyle.ru winestreet.ru wine-shopper.ru decanter.ru alcomarket.ru amwine.ru Функция получит все необходимы данные для размещения заказов, product_id, ...
Поставить 2 пикселя ФБ на сайты на тильде
Необходимо настроить 2 пикселя ФБ на двух сайтах (лендингах) на тильде.
пытался сделать самостоятельно, вроде все правильно сделал - но не работают:
на одном сайте (в кабинете фб не отображаются конверсии)
на втором нету события Лид
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