Написать Фишлет для программы Evilginx2

Данная программа работает как обратный прокси сервер, данные для проксирования указываются в так называемом "фишлите" , где указывается

что будет проксироваться и как. Нужен человек который настроит Фишлет

правильно, для успешного проксирования и парсинга данных. Остальные

подробности в личной переписке. Информация по данному продукту есть в

сети.