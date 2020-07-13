Сделать расписание прибытия поездов сапсан

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Закрыт9 заявок639 просмотров

надо сделать таблицу с выводом поездов сапсан.

как именно сделать обсудим при общении

5 лет назад
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