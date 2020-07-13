Работа с js web api (получение свойств браузера)

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Закрыт3 заявки592 просмотра

Здравствуйте! Стоит задача по выявлению "умных" ботов на сайте.Мне требуется консультация специалиста и последующая реализация скрипта, который будет опрашивать браузер пользователя и передавать параметры в систему распределения трафика.У меня есть понимание реалзации, но хотелось бы обсудить. Работать все будет в связке js+php

JavaScriptPHP
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hurdler_
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