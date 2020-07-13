Опенкарт доработать функционал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка311 просмотров

Необходимо доработать скрипт который меняет статусы категориям.

Подробное ТЗ https://fex.net/ru/s/5ddncna

OcStore 2.3 

Жду от вас оценку по цене/сроку. 

ocStoreOpencart
5 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Авдеенко
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад