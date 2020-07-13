Разработка веб приложения для работы с БД и визуализацией

Задача

Веб приложение, позволяющие запрашивать данные с сервера, визуализировать в табличном, графическом виде, в виде дашборда. Вход по авторизации.

Обязательные требования

Исходные данные:

1. Файлы логирования с устройств поступают на указанный при конфигурации FTP сервер.

2. Файлы имеют формат json и содержат изменившиеся данные.

Техническое задание:

1. Техническое задание наглядно изображено в прилагающемся файле «макет программы просмотра », также можно воспользоваться html вариантом.

2. Цветовая гамма должна быть скорректирована в соответствии с общепринятыми нормами.

На макете цвета для наглядного восприятия требований.

3. Файлы с FTP-сервера должны транслироваться в свободную (GPL) БД, затем архивироваться в один суточный файл. Имя файла будет аналогично поступающим файлам, но уже без часов и минут (ID_yyyy_mm_dd.*).

4. «Lessy viewer» должен иметь возможность располагаться как и рядом с БД (в случае выделенного рабочего места), так и на клиентской машине (учесть доступ к БД).

5. Оптимальным вариантом является использование «web-движка» для кросс-платформенности и учитывая изменяющееся количество строк и столбцов вывода информации по Modbus. Количество устройств и количество регистров может быть разным

6. Значения name N, min:max, а так же «Устройство N», редактируются пользователем и автоматически сохраняется.

7. ПО должен выделять красным цветом участки с аварийными параметрами (выходящих из указанных значений) на графиках и в фоне поля Показания (указан как ХХХ).

Варианты расположения ПО:

1. FTP + БД + «L viewer»

2. FTP + БД + «L viewer» => доступ через браузер

3. FTP + БД => lan => «L viewer»

4. FTP => БД + «L viewer»

Предпочтение варианта по списку.

Условия безопасности:

1. Ни кто не может поменять принятые данные с устройств L.

2. Предусмотреть возможность сопоставления и синхронизации данных, сохраненных непосредственно в устройстве (имеют высший приоритет достоверности), администратором.