С++ программист реализовать проект задание в приложение Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Вопросы: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы ...
Разработка веб приложения для работы с БД и визуализацией
Задача
Веб приложение, позволяющие запрашивать данные с сервера, визуализировать в табличном, графическом виде, в виде дашборда. Вход по авторизации.
Обязательные требования
Исходные данные:
1. Файлы логирования с устройств поступают на указанный при конфигурации FTP сервер.
2. Файлы имеют формат json и содержат изменившиеся данные.
Техническое задание:
1. Техническое задание наглядно изображено в прилагающемся файле «макет программы просмотра », также можно воспользоваться html вариантом.
2. Цветовая гамма должна быть скорректирована в соответствии с общепринятыми нормами.
На макете цвета для наглядного восприятия требований.
3. Файлы с FTP-сервера должны транслироваться в свободную (GPL) БД, затем архивироваться в один суточный файл. Имя файла будет аналогично поступающим файлам, но уже без часов и минут (ID_yyyy_mm_dd.*).
4. «Lessy viewer» должен иметь возможность располагаться как и рядом с БД (в случае выделенного рабочего места), так и на клиентской машине (учесть доступ к БД).
5. Оптимальным вариантом является использование «web-движка» для кросс-платформенности и учитывая изменяющееся количество строк и столбцов вывода информации по Modbus. Количество устройств и количество регистров может быть разным
6. Значения name N, min:max, а так же «Устройство N», редактируются пользователем и автоматически сохраняется.
7. ПО должен выделять красным цветом участки с аварийными параметрами (выходящих из указанных значений) на графиках и в фоне поля Показания (указан как ХХХ).
Варианты расположения ПО:
1. FTP + БД + «L viewer»
2. FTP + БД + «L viewer» => доступ через браузер
3. FTP + БД => lan => «L viewer»
4. FTP => БД + «L viewer»
Предпочтение варианта по списку.
Условия безопасности:
1. Ни кто не может поменять принятые данные с устройств L.
2. Предусмотреть возможность сопоставления и синхронизации данных, сохраненных непосредственно в устройстве (имеют высший приоритет достоверности), администратором.
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