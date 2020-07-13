Скрипт в приложении. Необходимо установить оповещение при появлении сигнала либо определенное логическое действие.
Календарь бронирования для фотостудии Wordpress, личный кабинет
Нужен full stack, wordpress devoloper с опытом на работы Задание:
Логика бронирования:
пользователь может выбрать свободную дату и время в календаре, минимальное время заказа 2 часа (редактируется админке.)
В правой части календаря дополнительные опции: чекбоксы или радио баттоны, в админке можно задавать им значение и стоимость.
Сформированные заказ может оформить как зарегистрированный пользователь так и гость.
После регистрации/входа пользователь выбирает 2 варианта оплаты:
1) Оплата на месте
2) Оплата на сайте через iframe
при нажатии на кнопку "Отправить" сформированный заказ оплачивается онлайн или на месте (обязательное условия для бронирования)
Платежная система: stripe
Пример Дизайн календаря прикрепляю
Вместе с календарем сделать/настроить личный кабинет.
Функционал стандартный, должны быть интеграции с google, facebook api для регистрации. в личном кабинете пользователь может: редактировать поля: имя, день рождения, род деятельности, email, парооль
Видеть свою историю заказов бронирования и услуг.
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По календарю, от исполнителя нужна реализация backend функционала, а так же реализация фронта.
Пишите для уточнения информации
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