Календарь бронирования для фотостудии Wordpress, личный кабинет

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки286 просмотров

Нужен full stack, wordpress devoloper с опытом на работы Задание:

Логика бронирования:

пользователь может выбрать свободную  дату и время в календаре, минимальное время заказа 2 часа (редактируется админке.)

В правой части календаря дополнительные опции: чекбоксы или радио баттоны, в админке можно задавать им значение и стоимость.

Сформированные заказ может оформить как зарегистрированный пользователь так и гость.

После регистрации/входа пользователь выбирает 2 варианта оплаты: 

1) Оплата на месте

2) Оплата на сайте через iframe

при нажатии на кнопку "Отправить" сформированный заказ оплачивается онлайн или на месте (обязательное условия для бронирования)

Платежная система: stripe

Пример Дизайн календаря прикрепляю

Вместе с календарем сделать/настроить личный кабинет.

Функционал стандартный, должны быть интеграции с google, facebook api для регистрации. в личном кабинете пользователь может: редактировать поля: имя,  день рождения, род деятельности, email, парооль

Видеть свою историю заказов бронирования и услуг.

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По календарю, от исполнителя нужна реализация backend функционала, а так же реализация фронта.

Пишите для уточнения информации

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