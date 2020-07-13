Конвертировать скрипт с Pine Editor (tradingview) в MT4

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Закрытнет заявок317 просмотров

Скрипт в приложении. Необходимо установить оповещение при появлении сигнала либо определенное логическое действие.

5 лет назад
aupairhaus
Быков 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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