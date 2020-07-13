Настроить и наполнить, купленный шаблон Moodle CMS

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка516 просмотров

Настроить и наполнить, купленный шаблон Moodle CMS

Есть - ТЗ, часть работы начали уже делать нужно допилить

Оплата по факту готовности

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Срок 1-2 дня

5 лет назад
WebSockratStudio
Андрей 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-5)

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Иван
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
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5 лет назад