Глюк плеера на сайте на вордпресс

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок487 просмотров

Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет, приходится полностью закрывать браузер. Нужно исправить проблему 

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