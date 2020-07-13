Доработки по сайту на laravel. ТЗ по запросу.
Глюк плеера на сайте на вордпресс
Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет, приходится полностью закрывать браузер. Нужно исправить проблему
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