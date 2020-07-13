Доработки по сайту на laravel (июль) 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок428 просмотров

Доработки по сайту на laravel. ТЗ по запросу.

Laravel
5 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олександр
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
20 отзывов(-2)
5 лет назад
Максим
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
39 отзывов
5 лет назад
Олег
 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
5 лет назад
Дима
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад