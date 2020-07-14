Форма загрузки документов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок472 просмотра

Добрый день. Есть лендинг на Платформе, но штатные средства платформы не позволяют прикрепить в форму более одного файла от пользователя, нужно реализовать загрузку фотографий и отправку всего этого дела на почту одним сообщением(возможно фото придется предварительно сжать, чтобы влезло в e-mail). Возможно использование стороннего сервера или сервиса.

Как я это вижу(можете предложить свой вариант): На лендинге на платформе есть ссылка или iframe(В идеале верстку и дизайн взять такой же как на лендинге), в котором посетитель заполняет форму и подгружает фотографии(Всего порядка 8-10 фото), далее нажимает кнопку отправить и его загруженные фото и поля отправляются на заданный емейл администратора.

С вас идея реализации, сроки и сумма.

Ищу ответственного человека, который выполняет работу в оговоренные сроки, без поноса, короновируса и похмелья.

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