Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет, приходится полностью закрывать браузер. Нужно исправить ...
Форма загрузки документов
Добрый день. Есть лендинг на Платформе, но штатные средства платформы не позволяют прикрепить в форму более одного файла от пользователя, нужно реализовать загрузку фотографий и отправку всего этого дела на почту одним сообщением(возможно фото придется предварительно сжать, чтобы влезло в e-mail). Возможно использование стороннего сервера или сервиса.
Как я это вижу(можете предложить свой вариант): На лендинге на платформе есть ссылка или iframe(В идеале верстку и дизайн взять такой же как на лендинге), в котором посетитель заполняет форму и подгружает фотографии(Всего порядка 8-10 фото), далее нажимает кнопку отправить и его загруженные фото и поля отправляются на заданный емейл администратора.
С вас идея реализации, сроки и сумма.
Ищу ответственного человека, который выполняет работу в оговоренные сроки, без поноса, короновируса и похмелья.
Заявки фрилансеров
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