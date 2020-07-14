Работа с новым сайтом.

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Закрыт3 заявки395 просмотров

Ищем человека который доведёт до ума наш свежий сайт (дейтинг) Для начала нужно наполнить фейк-юзерами с фото и медиа в профилях (300-400 шт) От того как справитесь будет с зависеть всё остальное. Работы много! Цены не ломите, мы стартап

5 лет назад
Stennly
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Заявки фрилансеров

Георгий
 
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