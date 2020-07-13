Доработать форму php

Есть форма, которая отправляет результат на заданный email в конфигурации.

Необходимо чуть подкорректировать контроллер и задать в нем email отправителя и получателя в зависимости от значения из поля radio.

Если значение в поле radio = Владивосток, то email отправителя и получателя "mail1"

Если значение в поле radio = Москва, то email отправителя и получателя "mail2"

Email уведомление заполнившему форму, так же как и сейчас приходит на указанный адрес при заполнении формы, тут трогать ничего не нужно.

Собственно все:)

Во вложении 2 файла форма и контроллер. Думаю работы не более, чем на 30 минут.