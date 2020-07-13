Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет, приходится полностью закрывать браузер. Нужно исправить ...
Доработать форму php
Есть форма, которая отправляет результат на заданный email в конфигурации.
Необходимо чуть подкорректировать контроллер и задать в нем email отправителя и получателя в зависимости от значения из поля radio.
Если значение в поле radio = Владивосток, то email отправителя и получателя "mail1"
Если значение в поле radio = Москва, то email отправителя и получателя "mail2"
Email уведомление заполнившему форму, так же как и сейчас приходит на указанный адрес при заполнении формы, тут трогать ничего не нужно.
Собственно все:)
Во вложении 2 файла форма и контроллер. Думаю работы не более, чем на 30 минут.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Доработки по сайту на laravel. ТЗ по запросу.Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Есть сайт https://ostium-doors.ru/, выполненный на Laravel. Стоит следующая задача: на страницах дверей только коллекции "Classic", изменить логику выводов цветов. Как реализовано сейчас: при выборе определённой текстуры, она отображается на двери. Вывод цветов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать плагин https://tshirtecommerce.com/ у нас есть Pro версия со всеми аддонами. 1. Необходимо опция создания категорий с иконками (сейчас можно создать клипарты без иконок только). Каждая из категорий содержит клипарты. Активная ...Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Нужен программист на laravel/yii Проектов много, задачи поступают регулярно, от мелких до крупных. 1) Нужно обновить сайтмэп и убедиться, что он автоматически обновляется при удалении/добавлении страниц. 2) Изменить передачу ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Настроить и наполнить, купленный шаблон Moodle CMS Есть - ТЗ, часть работы начали уже делать нужно допилить Оплата по факту готовности Оставляйте Ваш телеграмм для связи Срок 1-2 дняВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен full stack, wordpress devoloper с опытом на работы Задание: Логика бронирования: пользователь может выбрать свободную дату и время в календаре, минимальное время заказа 2 часа (редактируется админке.) В правой части календаря дополнительные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Скрипт в приложении. Необходимо установить оповещение при появлении сигнала либо определенное логическое действие.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Наш проект CRM-система JoyWork.ru Обсуждение задачи при личной переписке. Оплата по согласованию.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача Веб приложение, позволяющие запрашивать данные с сервера, визуализировать в табличном, графическом виде, в виде дашборда. Вход по авторизации. Обязательные требования Исходные данные: 1. Файлы логирования с устройств поступают ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад