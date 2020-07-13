Доработка сайта на Laravel

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Добрый день!

Есть сайт https://ostium-doors.ru/, выполненный на Laravel.

Стоит следующая задача: на страницах дверей только коллекции "Classic", изменить логику выводов цветов.

Как реализовано сейчас: при выборе определённой текстуры, она отображается на двери. Вывод цветов идёт через vue.js (как пример, страница https://ostium-doors.ru/door/dver-mayatnikovaya-gluhaya-balance-1). Также само изображение двери состоит из трёх компонентов: фурнитуры, коробки и полотна. 

Нужно изменить: в данной коллекции будет только 11 текстур, которые должны выводится на сайт как обычное изображение. То есть выбираю текстуру "Орех" и выводится данное изображение.

LaravelVue.js
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