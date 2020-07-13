Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет, приходится полностью закрывать браузер. Нужно исправить ...
Разработка умного калькулятора
Необходимо усовершенствовать калькулятор расчета стоимости перевозки на сайте. Он должен рассчитывать стоимость перевозки груза, на основании представленных переменных значений:
Расстояние
Тип кузова
Тариф руб/км (зависит от грузоподъемности и вместимости авто)
Направление перевозки (7000 вариантов)
И некоторые дополнительные параметры
Подробное ТЗ во вложении.
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