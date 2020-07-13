Разработка умного калькулятора

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Необходимо усовершенствовать калькулятор расчета стоимости перевозки на сайте. Он должен рассчитывать стоимость перевозки груза, на основании представленных переменных значений: 

Расстояние 

Тип кузова 

Тариф руб/км (зависит от грузоподъемности и вместимости авто) 

Направление перевозки (7000 вариантов) 

И некоторые дополнительные параметры

Подробное ТЗ во вложении.

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Duunia
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