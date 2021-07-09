Salomonrey

ЗанимаюсьWeb-разработкой около 2 лет, есть навыки в Backend, Frontendи создание дизайна для сайтов. Имеется опыт в верстке макетов, создание Web-приложений с использованием JS-фреймворков (React, Angular),хорошо разбираюсь в CMS WordPress(Woocommerce),создании и поддержки приложений на платформе Node.js(Express,MongoDB, MySQL). Имеетсясоответствующий опыт работы в компании по данным направлениям. Всегда слежу за тенденциями в области Web-разработкии стараюсь им придерживаться. Отношусь к своему делу с любовью и со всей серьезностью, поэтому каждое задание стараюсь выполнить на 100%.