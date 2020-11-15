Web fullstack & IoT

О себе

Профессиональные навыки и знания: HTML, CSS, XML, SVG, JavaScript, React.js, Redux, Socket.io, MongoDB, Node.js, умение работать с API

Хобби: Arduino

Предпочтительные направления в разработке: Веб (бэк и фронт), микроконтроллеры, приятно создавать проекты в сфере IoT или другие необычные вещи (что-нибудь эдакое)

Небольшой опыт: Objective-C, Asm, Java, XQuery, XSLT, C#, PHP

Знание иностранных языков:

Английский язык — Upper-Intermediate

Прочее:

Работоспособность, системность мышления

Высокая скорость работы

Ответственность за достижение результата

BITCOINCETRAL. FULLSTACK-DEVELOPER. 2014 Г.

Разрабатывал систему обменника и кошельков для биткоина. Бэкенд ExistDB, Xquery.

ONPLAY. CTO & FOUNDER. 2015 — 2016 ГГ. WWW.ONPLAY.ME

Придумал и реализовал возможность удобного просмотра видео и фильмов с друзьями на расстоянии.

Выиграл призовое место на воркшопе от ФРИИ, продюсера уральских пельменей и коворкинга #tceh.

Вышел в тройку лидеров в конкурсе проектов от Mail.ru

Собрал команду и бесплатно разрабатывали MVP. Бэкенд на Java и MapDB. Фронтенд на Vanilla.js + Jade. Коммуникация по вебсокетам, JSON API.

ЦНИТИ ТЕХНОМАШ. ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ. 2016 Г. Разрабатывал простенькие устройства на Arduino. KENWOOD. ПОДРЯДЧИК. 2016 Г.

Задача была сделать сайт, а также iOS и Android приложения — книга рецептов вместо бумажной, которую убрали из поставки с кухонными комбайнами. База рецептов должна была быть общей для всех трех платформ. Разрабатывал сайт. Нанимал людей на iOS, Android разработку и прочие задачи.

ЦНИТИ ТЕХНОМАШ. УПРАВЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ ПО WIFI. СОЗДАТЕЛЬ ИМЕННО ТАКОГО ПОДХОДА, ПОДРЯДЧИК. 2017 Г.

Реализовал вроде бы первый или один из первых в мире, лазерную гравировку из веб-приложения по wifi с любого устройства с браузером. Платформа raspberry pi 3, бэкенд — Express.js, фронтенд — React.js + Redux, коммуникация по вебсокетам, Binary API. Управляющая программа для GPIO для шаговых двигателей и лазера непосредственно на станке на JavaScript и взаимодействует с бэкендом по IPC.

VIDIMARKET. TEAM LEAD. НОЯБРЬ 2017 — ОКТЯБРЬ 2018 ГГ.

Тут я занимался разработкой бэкенда на Express.js, MongoDB. Фронтенд разрабатывал на React.js + Redux. Курировал подрядчика с первоначальной версией системы и робототехникой. Курировал аутсорс верстку. Занимался проработкой пользовательских сценариев вместе с продакт-менеджером и дизайнером. Немного изучал WebRTC. Общался с техническим и генеральным директорами. Презентовал проект президенту Татарстана доступно, в результате чего тот отдал указ работать с нами. По факту речь о системе встраиваемого виджета на любой сайт, аналог jivostie, только с видеосвязью по WebRTC.

УПРАВЛЕНИЕ RGB LED-ПОДСВЕТКОЙ ПО WIFI. СОЗДАТЕЛЬ. НОЯБРЬ 2018 — ФЕВРАЛЬ 2019 ГГ.

Это мой хобби-проект, который тем не менее принес мне дополнительные навыки. Я сделал на микроконтроллере ESP32 полноценное IoT устройство с вшитым туда веб-приложением, бэкенд на C++, фронтенд React.js + Redux. Коммуникация между бэком и фронтом по чистым вебсокетам. Мной написано Binary API.

HOTELANTIFRAUD. CTO. ДЕКАБРЬ 2020 — МАРТ 2021 ГГ.

Занимался доработкой системы основанной на wifi hotspot’ах, основная задача которой была сверка официально заселенных жильцов в отель с данными из wifi трафика и выявлять неофициально заселенных жильцов, а после отправлять уведомления об этом владельцу отеля в telegram с помощью бота. Занимался доработкой бэкенда на Koa, MongoDB, TypeScript. Фронтенд на React + MobX, TypeScript. Курировал подключение отелей. Управлял системными администраторами. Нанял себе дополнительного разработчика аутсорсом.

ЗАКАЗ TABULA-SENSE(УМНЫЕ СТОЛЫ) №1. ПОДРЯДЧИК. АПРЕЛЬ 2021 — МАЙ 2021 ГГ.

Занимался разработкой простенького бэкенда на стеке: Express.js, neDB. Фронтенд тоже был на мне — Vanilla.js. Верстку отдал на аутсорс. Еще было необходимо реализовать Hotspot на mikrotik — отдал на аутсорс. Также устанавливал Windows 10 на intel nuc и ubuntu server на raspberry pi 4. Вся необходимая конфигурация ubuntu server была выполнена мной. Моя задача состояла в том, чтобы подружить mikrotik с raspberry pi 4 с бэкендом и фронтендом на борту, а также intel nuc дать доступ по samba к файлам, которые пользователи загружают через описанное ранее веб-приложение на raspberry pi 4. Проще говоря интегрированный в стол файлообменник по Wifi, с доступом к файлам с компьютера установленного на столе.

АНТИФРОД СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПЛАТЕЖЕЙ И ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ПЕРЕВОДОВ. МАЙ 2021 — ИЮНЬ 2021 ГГ.

Занимался поддержкой двух уже написанных систем, на мне были исправление багов и добавление нового функционала. Был фуллстек-разработчиком. Антифрод система была на стеке: Express.js, MongoDB, Pug. Внутренняя система анализа платежей была на: Nest.js, PostgreSQL, Pug.

ЗАКАЗ TABULA-SENSE(УМНЫЕ СТОЛЫ) №2. ПОДРЯДЧИК. ИЮНЬ 2021 — ИЮЛЬ 2021 ГГ.

Занимался выбором и закупкой недостающего оборудования, общением с заказчиком, установкой уже написанного в прошлый раз программного кода и аналогичной настройкой, гарантийной поддержкой и оказанием консультаций по заказу, программированием микроконтроллера DigiSpark, нанимал специалиста по электронике, а также специалиста по mikrotik. METAVERSE.MAFF.IO.

TEAM LEAD & TECH LEAD. ДЕКАБРЬ 2021 — ОКТЯБРЬ 2022 ГГ.

Реализовывал простые и сложные активности в метавселенных. Это первая работа в метавселенных. Работал со смарт-контрактами на Solidity, выпускал с их помощью памятные NFT используя свой бекенд и посреднический сервис для связи с блокчейном — Infura, а также делал обмен данными между сценой(фронтенд) в Decentraland и бекендом по REST API. Потом я дорос до генерации NFT свадебных сертификатов в режиме реального времени используя websocket бекенд и много других интересных технологий на бэке, например генерация картинки сертификата на основе handlebars шаблона. Написал первый в рунете кейс интеграции IoT + метавселенной Decentraland. Стек был: Solidity, Express.js, TypeScript/JavaScript, websokets API, REST API.

DAPPCRAFT. СИНГАПУР. TEAM LEAD & TECH LEAD. ОКТЯБРЬ 2022 ГГ — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Реализация двух сложных проектов на иностранного заказчика. Для реализации второго проекта написал четкую коммуникацию между бэкендом и фронтендом по вебсокетам с пингами от сервера к клиентам и наоборот, а также с очередью, если вебсокет упал и то сообщения ставятся в очередь, реализовал на async/await request/response model, а также получение server_push сообщений, так как канал full-duplex, то есть можно спокойно отправлять и получать сообщения в обе стороны не получая ответа, так как он не нужен. Стек: чистый вебсокет сервер, FireStore, FireBase, REST API

Профессиональные навыки и знания HTML, CSS, XML, SVG, JavaScript, React.js, Redux, Socket.io, MongoDB, Node.js, умение работать с API, Unit Testing: Mocha + Chai. Небольшой опыт: Objective-C, Asm, Java, XQuery, XSLT, C#, PHP. Хобби Arduino

Навыки и знания Иностранные языки: русский — родной, английский — чтение технической документации и возможность базовых переговоров с заказчиком, французский — базовый.

Электроника: пайка, базовый ремонт iPhone и iPod.