cleverstas

Станислав cleverstas

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Продающие сайты под ключ
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$4
10 баллов
4 года назад
Заставить работать скрипт во всплывающем окне
WordPress
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Все отлично, спасибо!
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smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Перенести содержимое записей с комментариями в другой тип записи WP
WordPress
Станислав предоставил все доступы, быстро проверил без придирок и неоговоренных требований, мгновенно оплатил. Рекомендую.
Спасибо Василию за выполнение сложной задачи на Wordpress. Очень доволен результатом, все сделано как мне было нужно. Рекомендую!
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smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Поправить ошибки на сайте Wordpress (после переноса)
WordPress
Дал нужные доступы, всегда был на связи, быстро оплатил. Рекомендую.
Спасибо Василию, за решение проблемы на WP. Сделал все быстро. Буду обращаться еще!
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alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
$90
10 баллов
6 лет назад
Дописать функционал плагина Woocomerce
WooCommerce
Отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую сотрудничать.
Александр выполнил сложную доработку по Woocomerce. Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Допилить плагин Woocomerce
Tilda
Четкое задание, оплата в срок. Все на уровне. Рекомендую.
Большое спасибо Руслану за выполнение сложной задачи. Профессионализм и знание темы на уровне, рекомендую!
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