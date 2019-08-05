cleverstas

Есть сайт: https://is.gd/J8EnTc Я его скопировал с помощью программы (скачал), вместо той формы регистрации которая там была, я поставил свою при помощи iframe. Но не работает авторизация через вк и гугл, потому что ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, коллеги. Такая проблема: скрипт автозаполнения адреса (плагин Wordpress для Contact Form 7, работает через Api Яндекс) не работает во всплывающем окне. Нужно решить эту проблемку.Завершен4 года назад
Здравствуйте. Задача, сделать обзорный книжный сайт, по примеру: https://knigabook.com Я представляю работу сайта таким образом: алгоритм заключается в переодическом парсинге книг с данных интернет-магазинов: https://skr.sh/s3EAEVtdlBa?a При помощи алгоритма парсинга, с указанных ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно написать виджет вывода записей в точности как тут: https://ghgame.ru/brauzernye-onlajn-igry Сверху идут 3 топовые игры под кубками, далее все остальные. Фильтрация по жанрам (жанры скорее всего нужно сделать при помощи advanced ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Сайт на Wordpress сделан для обзоров и отзывов. В данный момент меняем тему и нужно сохранить старый контент и отзывы. В старой теме они были в другом типе записей (products). Нужно ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Необходимо на магазин (Wordpress/Woocomerce) поставить способ оплаты аналогичный этому ( только прямой перевод на карту) Реализовать как в этом магазине имею в виду не дизайн, а сам функционал ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Перенесли сайт https://missclaire.7424.ru на домен https://miss-claire.ru — перестали отображаться иконки и вместо них выводятся ошибки. Нужно это поправить.Завершен5 лет назад
Сайт https://topwear.top Задача: Кнопка купить в 1 клик, не подлавливает атрибут размера Bundle (наборов), нужно сделать так чтобы она ловила выбранный размер (не только внешне, но и передавала эти данные ...Завершен6 лет назад
Тестирую плагин для создания групп товаров: https://woocommerce.com/products/product-bundles/ Он объединяет товары в группы, и цену можно назначать собственную цену на комплект. Но также эти товары можно купить и по "одиночке". После покупки товара в ...Завершен6 лет назад
На сайте: https://optika.site после установки скрипта яндекс метрики, пропадает верхнее меню редактирования, вместо него белая полоса: http://skrinshoter.ru/s/050819/RBxvfhb8?a Сам код метрики вылазит в подвале: http://skrinshoter.ru/s/050819/apk9Wvsc?a Честно говоря не понимаю откуда взялась эта ошибка, но ...Завершен6 лет назад
Есть образец: https://progymfood.ru (фильтр с подбором еды и форма заказа, расчет калорий и цена) мне на моем сайте нужно сделать практически тоже самое. Желательно чтобы менять данные можно было через админку. В идеале написать плагин ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно интегрировать сайт с битрикс, чтобы данные из формы попадали в CRM Сайт: http://program50.comВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт на Elementor Pro (плагин для Wordpress) Я подключил скрипт для маски ввода номера телефона, на обычных страницах срабатывает нормально https://smartassistance.ru/services/osopo/ Но во всплывашках почему то не пашет. https://smartassistance.ru ...Завершен6 лет назад
У нас интернет магазин на Woocomerce https://uniklavka.ru сейчас стоят покупные плагины, но они жутко тупят и сажают скорость подгрузки видимо. Мы рассматриваем вариант соединения через API CDEK и ПОЧТЫ РФ. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад