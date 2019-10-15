Резюме
Максимально полезен клиентам, которые хотят современный, качественный и уникальный сайт. К каждому проекту индивидуальный подход. Разработка ведется с учетом всех требований клиента и запросов целевой аудитории, что гарантирует высокую эффективность сайта.
Навыки (бекенд + фроентенд):
+ JavaScript, jQuery
+ React, React Native
+ HTML5, CSS3 + сложная анимация
+ Sass& SCSS & Less
+ Node.js и PHP
+ Phaser.js
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Drupal
Отличный исполнитель. Работу сделал в обещанные сроки. Был постоянно на связи.
Ответный отзыв
Задачи поставлены ясно, оплата быстро. Рекомендую.
$50
10 баллов
6 лет назад
Задание выполнено точно и в срок, все поправки и замечания в ходе работы учтены. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Задачи поставлены четко и ясно. Рекомендую.