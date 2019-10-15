Резюме

Максимально полезен клиентам, которые хотят современный, качественный и уникальный сайт. К каждому проекту индивидуальный подход. Разработка ведется с учетом всех требований клиента и запросов целевой аудитории, что гарантирует высокую эффективность сайта.

Навыки (бекенд + фроентенд):

+ JavaScript, jQuery

+ React, React Native

+ HTML5, CSS3 + сложная анимация

+ Sass& SCSS & Less

+ Node.js и PHP

+ Phaser.js