Vyashy

Вячеслав Терновский Vyashy

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Резюме

Максимально полезен клиентам, которые хотят современный, качественный и уникальный сайт. К каждому проекту индивидуальный подход. Разработка ведется с учетом всех требований клиента и запросов целевой аудитории, что гарантирует высокую эффективность сайта. 

Навыки (бекенд + фроентенд):

+  JavaScript, jQuery

+ React, React Native 

+ HTML5, CSS3 + сложная анимация

+ Sass& SCSS & Less

+ Node.js и PHP

+ Phaser.js

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Отзывы заказчиков

pmanager
Дмитрий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Правка VK api
Drupal
Отличный исполнитель. Работу сделал в обещанные сроки. Был постоянно на связи.
Задачи поставлены ясно, оплата быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Sniffy
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Доработать поиск на сайте с использованием API
Задание выполнено точно и в срок, все поправки и замечания в ходе работы учтены. Рекомендую!
Очень приятный заказчик. Задачи поставлены четко и ясно. Рекомендую.
Ответный отзыв