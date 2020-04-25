nikitanw

Никита nikitanw

 
26 летУкраина/Кременчуг
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов любой сложности.

Разработка вэб-приложений.

Стэк: React/Redux, Node.js

Знания, умения, навыки:

  Front End:

  • React.js;
  • Redux;
  • Next.js
  • React-Redux;
  • Redux-Forms;
  • React-hook-form
  • React-select
  • Redux-Thunk;
  • REACT-HOOKS;
  • AXIOS;
  • TypeScript
  • HTML5;
  • CSS3;
  • Flexbox;
  • Grid
  • JavaScript, jQuery;
  • Material UI
  • ANTDesign
  • Аккуратный, логичный, продуманный код;
  • Адаптивная верстка/Responsive/Mobile first
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone)

›  Дополнительные услуги:

  • Базовая SEO оптимизация;
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts);
  • Быстрое внесение изменений;
  • Консультации;
  • Поддержка;
  • Редизайн;
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА:

Умение качественно и быстро выполнять поставленную задачу;

Добросовестность и ответственность в работе;

Присутствие желания работать и зарабатывать.

КОНТАКТЫ:

› Skype - nlo.nloshka

› Электронная почта - [email protected] 

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

JavascriptTypeScriptAndroidHTMLiOSjQueryNode.jsNext.jsReact.jsReduxSEO-оптимизация
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$100
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
simmmis
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
4 года назад
Heroku Web app + zoom login
Спасибо, задача выполнена отлично! Будем дальше работать!
Отличный заказчик, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
A123kondr
Андрей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Реализовать регистрацию на сайте по QR коду
Работа оказалась немного сложнее, чем ожидалось и заняла больше времени. Никита постоянно был на связи и полностью ее выполнил. Рекомендую!!
Всё отлично, немного повозились с бэком, но Андрей был на связи! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$100
10 баллов
4 года назад
Лендос на основе SPA приложения (ReactJS) + простенькая админка
Все прошло отлично, сделал на пару дней раньше обещаного срока. Всем кому нужен front-end разработчик - рекомендую. Еще поработаем!
Четко поставленная задача. Постоянно был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
A123kondr
Андрей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Создать страницу с формированием QR кода из URL
Сделал все быстро, качественно. Был на связи.
Чётко поставленная задача, оплата сразу же. Рекомендую 5+
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
$10/час
от $25от 1 дня
#559
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
#2677