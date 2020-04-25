Разработка сайтов любой сложности.
Разработка вэб-приложений.
Стэк: React/Redux, Node.js
Знания, умения, навыки:
› Front End:
- React.js;
- Redux;
- Next.js
- React-Redux;
- Redux-Forms;
- React-hook-form
- React-select
- Redux-Thunk;
- REACT-HOOKS;
- AXIOS;
- TypeScript
- HTML5;
- CSS3;
- Flexbox;
- Grid
- JavaScript, jQuery;
- Material UI
- ANTDesign
- Аккуратный, логичный, продуманный код;
- Адаптивная верстка/Responsive/Mobile first
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone)
› Дополнительные услуги:
- Базовая SEO оптимизация;
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts);
- Быстрое внесение изменений;
- Консультации;
- Поддержка;
- Редизайн;
› Умение качественно и быстро выполнять поставленную задачу;
› Добросовестность и ответственность в работе;
› Присутствие желания работать и зарабатывать.
КОНТАКТЫ:
› Skype - nlo.nloshka
› Электронная почта - [email protected]
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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$100
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Портфолио
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Спасибо, задача выполнена отлично! Будем дальше работать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, своевременная оплата. Рекомендую!
$35
10 баллов
4 года назад
Работа оказалась немного сложнее, чем ожидалось и заняла больше времени. Никита постоянно был на связи и полностью ее выполнил. Рекомендую!!
Ответный отзыв
Всё отлично, немного повозились с бэком, но Андрей был на связи! Рекомендую!!!
$100
10 баллов
4 года назад
Все прошло отлично, сделал на пару дней раньше обещаного срока. Всем кому нужен front-end разработчик - рекомендую. Еще поработаем!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Постоянно был на связи. Рекомендую!
$30
10 баллов
4 года назад
Сделал все быстро, качественно. Был на связи.
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача, оплата сразу же. Рекомендую 5+
Веб-программирование
4 отзыва
$10/час
от $25от 1 дня
#559
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
#2677