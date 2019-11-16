На сегодня (27.06.2020) задание АКТУАЛЬНО. Жду вашего отклика! У меня есть несколько каналов. Нужно создать онлайн приложение, которое по API получает все комментарии с этих YouTube каналов. Пользователи этого приложения могут отвечать на комментарии, писать их, ...