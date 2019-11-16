ktocrown

Евген Васильев ktocrown

 
36 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$281
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Разработать парсер e-katalog и Wordstat

    $282

    “Парсер” - это дополнение для гугл таблиц, которое выполняет следующие функции: 1) Выводит в таблицу ссылки на все товары из указанного листа e-katalog. 2) Выводит в таблицу данные о товарах с e-katalog. 3) Выводит в таблицу частотность Яндекс ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать аддон-парсер для гугл таблиц

    $200

    Аддон берёт название смартфона, по API получает частотность Wordstat и вносит полученные значения в указанный пользователем столбец в таблице, параллельно переходит по ссылке и вносит данные по товару с Яндекс Маркета в указанные пользователем столбцы ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение для работа с комментариями YouTuba по API

    $300

    На сегодня (27.06.2020) задание АКТУАЛЬНО. Жду вашего отклика! У меня есть несколько каналов. Нужно создать онлайн приложение, которое по API получает все комментарии с этих YouTube каналов. Пользователи этого приложения могут отвечать на комментарии, писать их, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Веб-приложение с интеграцией с Keitaro по API

    $250

    Нужно сделать веб-приложение с интеграцией по API с Keitaro. Общая суть работы. Программа должна создавать по алгоритму ссылки, далее соединяться по api с трекером кейтаро, создавать в нём потоки и проверять что потоки созданы правильно. В приложении ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Видеомонтажёр (удалённо, гибкий график, удобные выплаты)

    $500

    На постоянную работу требуется видеомонтажёр. [b]Обязанности:[/b] •       Монтаж видеороликов в Adobe Premiere Pro по шаблону. •       Нужно делать монтаж минимум 4 видео каждый будний день, можно больше, но не меньше Видео монтируется из фотографий,видео и озвучки, все материалы для монтажа ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент-менеджер (с обучением, частичная занятость) (удаленная работа)

    $300

    В нашу онлайн команду на удалённую работу требуется помощник главного редактора (контент-менеджер). ✅ Сбор технических характеристик товаров ✅ Рейрайт текста ✅ Поиск подходящих видео и фото к товару ✅ Выполнение различных других поручений Требования к кандидату: ✅ Желателен опыт в рерайте ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
alena_hotarrow
Алена 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
$281
10 баллов
2 года назад
Разработать парсер e-katalog и Wordstat
Отлично поработали с данным заказчиком. Понравилась точная постановка задачи, быстрый ответ при возникновении рабочих вопросов. Проверили все в течении дня, и сразу же отправили деньги. Рекомендую для сотрудничества:)
Алёна качественно выполнила проект с полным соблюдением ТЗ и учла все нужные требования. Зарекомендовала себя как грамотный программист и ответственный исполнитель. От сотрудничества остались только положительные эмоции!
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geext
25 летЧерногория
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$300
10 баллов
3 года назад
Приложение для работа с комментариями YouTuba по API
Хорошо оформлено ТЗ, отличный заказчик, рекомендую.
Всё отлично. Рекомендую!
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