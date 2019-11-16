“Парсер” - это дополнение для гугл таблиц, которое выполняет следующие функции: 1) Выводит в таблицу ссылки на все товары из указанного листа e-katalog. 2) Выводит в таблицу данные о товарах с e-katalog. 3) Выводит в таблицу частотность Яндекс ...
- $282Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $200
Аддон берёт название смартфона, по API получает частотность Wordstat и вносит полученные значения в указанный пользователем столбец в таблице, параллельно переходит по ссылке и вносит данные по товару с Яндекс Маркета в указанные пользователем столбцы ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $300
На сегодня (27.06.2020) задание АКТУАЛЬНО. Жду вашего отклика! У меня есть несколько каналов. Нужно создать онлайн приложение, которое по API получает все комментарии с этих YouTube каналов. Пользователи этого приложения могут отвечать на комментарии, писать их, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $250
Нужно сделать веб-приложение с интеграцией по API с Keitaro. Общая суть работы. Программа должна создавать по алгоритму ссылки, далее соединяться по api с трекером кейтаро, создавать в нём потоки и проверять что потоки созданы правильно. В приложении ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
На постоянную работу требуется видеомонтажёр. [b]Обязанности:[/b] • Монтаж видеороликов в Adobe Premiere Pro по шаблону. • Нужно делать монтаж минимум 4 видео каждый будний день, можно больше, но не меньше Видео монтируется из фотографий,видео и озвучки, все материалы для монтажа ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
В нашу онлайн команду на удалённую работу требуется помощник главного редактора (контент-менеджер). ✅ Сбор технических характеристик товаров ✅ Рейрайт текста ✅ Поиск подходящих видео и фото к товару ✅ Выполнение различных других поручений Требования к кандидату: ✅ Желателен опыт в рерайте ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт4 года назад